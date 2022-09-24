Galatasaraylı Mauro Icardi, özel hayatında hayli çalkantılı günler geçiriyor.



Arjantinli yıldız bir küs-bir barışık olduğu eşi Wanda Nara'dan ayrıldı. Wanda, önceki gece yarısı sosyal medyada yaptığı açıklamayla Icardi ile yollarının ayrıldığını açıklamıştı.



MORALİ İYİ



Bu gelişme sarı-kırmızılıları endişelendirirken Mauro Icardi'nin moral durumu merak ediliyordu.



29 yaşındaki oyuncunun dünkü idmanda keyifli olduğu gözlendi. Özel hayatında yaşadığı olumsuz durumu sahaya yansıtmayacağının izlemini verdi.



TAM DESTEK



Takım arkadaşları da onunla sık sık şakalaşarak bu zor günlerinde kendisine destek oldular. Yönetim de performansının etkilenmemesi için yakın ilgi gösteriyor.





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