Mauro Icardi'nin gözü derbide

Galatasaray'ın yıldız ismi Mauro Icardi, ligde Beşiktaş ile oynanacak derbiyi bekliyor.
Galatasaray'a transfer olduğundan bu yana büyük maçları boş geçmeyen Arjantinli yıldız, Beşiktaş karşısında da fileleri havalandırmak istiyor.
Beşiktaş karşısında Okan Buruk'un en büyük kozu olacak Icardi, şu ana kadar Beşiktaş'a ve Trabzonspor'a 3, Fenerbahçe'ye ise 2 gol attı.
30 yaşındaki futbolcu, bu sezon şu ana kadar 14 maçta 12 gol attı ve 2 asist yaptı.
Galatasaray'a transfer olduğundan bu yana büyük maçları boş geçmeyen Arjantinli yıldız, Beşiktaş karşısında da fileleri havalandırmak istiyor.
Beşiktaş karşısında Okan Buruk'un en büyük kozu olacak Icardi, şu ana kadar Beşiktaş'a ve Trabzonspor'a 3, Fenerbahçe'ye ise 2 gol attı.
30 yaşındaki futbolcu, bu sezon şu ana kadar 14 maçta 12 gol attı ve 2 asist yaptı.