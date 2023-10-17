Mauro Icardi'nin gözü derbide

Galatasaray'a transfer olduğundan bu yana büyük maçları boş geçmeyen Mauro Icardi, gözünü hafta sonunda oynanacak Beşiktaş derbisine dikti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Mauro Icardi'nin gözü derbide
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17 Ekim 2023 10:06
Galatasaray'ın yıldız ismi Mauro Icardi, ligde Beşiktaş ile oynanacak derbiyi bekliyor.

Galatasaray'a transfer olduğundan bu yana büyük maçları boş geçmeyen Arjantinli yıldız, Beşiktaş karşısında da fileleri havalandırmak istiyor.

Beşiktaş karşısında Okan Buruk'un en büyük kozu olacak Icardi, şu ana kadar Beşiktaş'a ve Trabzonspor'a 3, Fenerbahçe'ye ise 2 gol attı.

30 yaşındaki futbolcu, bu sezon şu ana kadar 14 maçta 12 gol attı ve 2 asist yaptı.  



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