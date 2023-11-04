Mauro Icardi, ligde yine boş geçti!

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, Rizespor'un ardından Kasımpaşa'da da gol sevinci yaşayamadı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Mauro Icardi, ligde yine boş geçti!
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04 Kasım 2023 11:18
Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, 2 haftadır sessiz.

Bu sezon Galatasaray formasıyla Süper Lig'de en fazla gole katkı sağlayan oyuncu olan Mauro Icardi (10 gol ve 2 asist), asist yaptığı Rizespor maçından sonra Kasımpaşa karşısında da ağları havalandıramadı.

Arjantinli forvet, 1'i ilk yarıda olmak üzere iki kez gole yaklaştı ama bunlarda başarılı olamadı. 



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