Mauro Icardi, ligde yine boş geçti!

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, 2 haftadır sessiz.
Bu sezon Galatasaray formasıyla Süper Lig'de en fazla gole katkı sağlayan oyuncu olan Mauro Icardi (10 gol ve 2 asist), asist yaptığı Rizespor maçından sonra Kasımpaşa karşısında da ağları havalandıramadı.
Arjantinli forvet, 1'i ilk yarıda olmak üzere iki kez gole yaklaştı ama bunlarda başarılı olamadı.
Bu sezon Galatasaray formasıyla Süper Lig'de en fazla gole katkı sağlayan oyuncu olan Mauro Icardi (10 gol ve 2 asist), asist yaptığı Rizespor maçından sonra Kasımpaşa karşısında da ağları havalandıramadı.
Arjantinli forvet, 1'i ilk yarıda olmak üzere iki kez gole yaklaştı ama bunlarda başarılı olamadı.