Mauro Icardi: "Kazanacağız! En iyisi biziz!"

Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, 2 gol attığı ve 4-3 kazandıkları Kasımpaşa maçının ardından konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; DHA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Mauro Icardi: 'Kazanacağız! En iyisi biziz!'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
17 Mart 2024 18:23
Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, Kasımpaşa'yı 4-3 yendikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Mücadeleyi değerlendiren Icardi, "Zor bir maçtı. Çok kuru bir sahaydı. Alıştık ve ikinci yarı kazanmaya çıktık. Gollerim için mutluyum, kazandığımız için mutluyum. Kazanmaya devam edeceğiz." dedi.

"BU FORMA İLE GOLLER ATMAK ONUR!"

Attığı 2 gole değinen Icardi, "Bu forma ile gollerime devam etmek bir onur. Kazanmaya devam etmeliyiz. Arada dinleneceğiz." yorumunu yaptı.

"TÜRKİYE'NİN EN İYİ TAKIMIYIZ"

Arjantinli oyuncu, "Türkiye'nin en iyi takımıyız. Geçen sene gösterdik şampiyon olarak. Uzun galibiyet serileri yakalıyoruz. Buna devam edersek, şampiyon olacağız." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery