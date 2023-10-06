Mauro Icardi, Jardel'i de geride bıraktı!

Galatasaray ile UEFA Süper Kupa'yı kaldıran Mario Jardel, golleriyle de sarı-kırmızılı kulübün tarihine geçmişti.
Brezilyalı futbolcu, bir sezon formasını giydiği Galatasaray'da çıktığı 43 maçta toplam 34 kez ağları havalandırmıştı.
Mauro İcardi, Old Trafford'da attığı golle Jardel'i yakaladı. Sarı-kırmızılı formayla bir senede 39 maça çıkan İcardi, 34 gol sayısına ulaştı.
Arjantinli yıldız 0.87 olan maç başına gol ortalamasıyla ise Jardel'i (0.79) geride bıraktı.
Brezilyalı futbolcu, bir sezon formasını giydiği Galatasaray'da çıktığı 43 maçta toplam 34 kez ağları havalandırmıştı.
Mauro İcardi, Old Trafford'da attığı golle Jardel'i yakaladı. Sarı-kırmızılı formayla bir senede 39 maça çıkan İcardi, 34 gol sayısına ulaştı.
Arjantinli yıldız 0.87 olan maç başına gol ortalamasıyla ise Jardel'i (0.79) geride bıraktı.