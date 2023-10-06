Mauro Icardi, Jardel'i de geride bıraktı!

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, kulübün efsane ismi Mario Jardel'i geride bıraktı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Mauro Icardi, Jardel'i de geride bıraktı!
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06 Ekim 2023 08:38
Galatasaray ile UEFA Süper Kupa'yı kaldıran Mario Jardel, golleriyle de sarı-kırmızılı kulübün tarihine geçmişti.

Brezilyalı futbolcu, bir sezon formasını giydiği Galatasaray'da çıktığı 43 maçta toplam 34 kez ağları havalandırmıştı.

Mauro İcardi, Old Trafford'da attığı golle Jardel'i yakaladı. Sarı-kırmızılı formayla bir senede 39 maça çıkan İcardi, 34 gol sayısına ulaştı.

Arjantinli yıldız 0.87 olan maç başına gol ortalamasıyla ise Jardel'i (0.79) geride bıraktı. 



 
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