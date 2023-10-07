Mauro Icardi: "İyi ki Galatasaraylıyım"

Antalyaspor maçında 1 gol ve 1 asist ile oynayan Mauro Icardi, maçın ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Mauro Icardi: 'İyi ki Galatasaraylıyım'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
07 Ekim 2023 22:07
Galatasaray'da Mauro Icardi, Antalyaspor maçı sonrası flaş bir paylaşım yaptı.

Arjantinli yıldız, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla taraftara yine kendini hayran bıraktı.

Icardi paylaşımında, "Sonra dedim iyi ki Galatasaraylıyım" ifadelerini kullandı.

Arjantinli, Galatasaray formasıyla toplamda 40 maça çıktı ve 35 gol 10 asist yaptı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery