Mauro Icardi: 'İyi ki Galatasaraylıyım'

Galatasaray'da Mauro Icardi, Antalyaspor maçı sonrası flaş bir paylaşım yaptı.
Arjantinli yıldız, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla taraftara yine kendini hayran bıraktı.
Icardi paylaşımında, "Sonra dedim iyi ki Galatasaraylıyım" ifadelerini kullandı.
Arjantinli, Galatasaray formasıyla toplamda 40 maça çıktı ve 35 gol 10 asist yaptı.
Arjantinli yıldız, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla taraftara yine kendini hayran bıraktı.
Icardi paylaşımında, "Sonra dedim iyi ki Galatasaraylıyım" ifadelerini kullandı.
Arjantinli, Galatasaray formasıyla toplamda 40 maça çıktı ve 35 gol 10 asist yaptı.