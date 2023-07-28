Mauro Icardi, İstanbul'a geldi!

Galatasaray, Mauro Icardi transferi için resmi açıklamayı yaptı ve golcü yıldız İstanbul'a geldi.
Sarı-kırmızılı takım, Arjantinli golcünün transferi için PSG ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.
Galatasaray'ın açıklaması şu şekilde:
"Profesyonel futbolcu Mauro Emanuel Icardi Rivero'nun transferi konusunda futbolcu ve kulübü SAS Paris Saint-Germain Football ile resmi görüşmelere başlanmıştır."
PSG DE AÇIKLADI
Paris Saint-Germain de, Icardi'nin geçen sezon kiralık olarak formasını giydiği Galatasaray'a kalıcı olarak transfer olduğunu açıkladı. Fransız ekibi, Icardi'ye kariyerinde başarı diledi.
İSTANBUL'A GELDİ
Mauro Icardi, ailesiyle birlikte İstanbul'a geldi. Arjantinli futbolcu, pazar günü Rams Park'taki törenle diğer yeni transferlerle birlikte Galatasaray'la resmi sözleşme imzalayacak.
GALATASARAY'IN ÖDEYECEĞİ RAKAM
Galatasaray, bu transfer için Paris Saint-Germain'e 10 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.
Sarı-kırmızılı takım Icardi'nin yıllık ücretinde sponsorlardan da destek alacak. Galatasaray, Icardi'ye senelik 5.3 milyon euro ödeyecek. Icardi'ye yapılacak olan yıllık 3.5 milyon euro ekstra bedel ise sponsorlar tarafından karşılanacak.
Galatasaray'da geçen sezon kazanılan şampiyonluğun mimarlarından olan 30 yaşındaki golcü, sarı-kırmızılı forma altında 26 maçta 23 kez gol sevinci yaşadı.
Sarı-kırmızılı takım, Arjantinli golcünün transferi için PSG ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.
Galatasaray'ın açıklaması şu şekilde:
"Profesyonel futbolcu Mauro Emanuel Icardi Rivero'nun transferi konusunda futbolcu ve kulübü SAS Paris Saint-Germain Football ile resmi görüşmelere başlanmıştır."
PSG DE AÇIKLADI
Paris Saint-Germain de, Icardi'nin geçen sezon kiralık olarak formasını giydiği Galatasaray'a kalıcı olarak transfer olduğunu açıkladı. Fransız ekibi, Icardi'ye kariyerinde başarı diledi.
İSTANBUL'A GELDİ
Mauro Icardi, ailesiyle birlikte İstanbul'a geldi. Arjantinli futbolcu, pazar günü Rams Park'taki törenle diğer yeni transferlerle birlikte Galatasaray'la resmi sözleşme imzalayacak.
GALATASARAY'IN ÖDEYECEĞİ RAKAM
Galatasaray, bu transfer için Paris Saint-Germain'e 10 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.
Sarı-kırmızılı takım Icardi'nin yıllık ücretinde sponsorlardan da destek alacak. Galatasaray, Icardi'ye senelik 5.3 milyon euro ödeyecek. Icardi'ye yapılacak olan yıllık 3.5 milyon euro ekstra bedel ise sponsorlar tarafından karşılanacak.
Galatasaray'da geçen sezon kazanılan şampiyonluğun mimarlarından olan 30 yaşındaki golcü, sarı-kırmızılı forma altında 26 maçta 23 kez gol sevinci yaşadı.