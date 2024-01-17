Mauro Icardi, İstanbul'a döndü!

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi, İstanbul'a geldi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Mauro Icardi, İstanbul'a döndü!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
17 Ocak 2024 22:50
Son güncelleme 17 Ocak 2024 23:00
Galatasaray'da Fenerbahçe derbisinde yaşadığı sakatlık sonrasında takımdan ayrı kalan ve yüzündeki sakatlık nedeniyle 20 gün dinlenmesine karar verilen Mauro Icardi, İstanbul'a geldi.

Arjantinli golcü ve ailesini taşıyan uçak 21.45 sıralarında İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı. Dış hatlar terminalini kullanan Icardi ve ailesi, pasaport işlemlerinin ardından valizlerini alarak alandan ayrıldı.

Takımla birlikte çalışmalara başlayacak Icardi'nin, Galatasaray'ın pazar günü Trabzonspor ile oynayacağı maçta maskeyle sahada olması bekleniyor.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery