Mauro Icardi imzayı attı, durmuyor!

Galatasaray'ın bonservisini aldığı Mauro Icardi, oynadığı 5 maçta 4 gol kaydetti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Mauro Icardi imzayı attı, durmuyor!
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23 Ağustos 2023 22:54
Galatasaray'ın bonservisini aldığı Mauro Icardi, durdurulamıyor.

Sarı kırmızılı takımla 3 yıllık sözleşme imzalayan Arjantinli yıldız attığı gollerle adından söz ettirmeye devam ediyor.

Icardi, Galatasaray ile çıktığı son 5 maçta 4 gol kaydetti. Yıldız golcü, Olimpija maçında takımı adına tek golü atarken, sarı kırmızılı takım, Trabzonspor'u da Icardi'nin attığı 2 golle mağlup etti.

Molde maçını da boş geçmeyen Icardi, takımını öne geçiren golü atarak adın söz ettirmeyi sürdürdü.

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