Mauro Icardi imzayı attı, durmuyor!

Galatasaray'ın bonservisini aldığı Mauro Icardi, durdurulamıyor.
Sarı kırmızılı takımla 3 yıllık sözleşme imzalayan Arjantinli yıldız attığı gollerle adından söz ettirmeye devam ediyor.
Icardi, Galatasaray ile çıktığı son 5 maçta 4 gol kaydetti. Yıldız golcü, Olimpija maçında takımı adına tek golü atarken, sarı kırmızılı takım, Trabzonspor'u da Icardi'nin attığı 2 golle mağlup etti.
Molde maçını da boş geçmeyen Icardi, takımını öne geçiren golü atarak adın söz ettirmeyi sürdürdü.
Sarı kırmızılı takımla 3 yıllık sözleşme imzalayan Arjantinli yıldız attığı gollerle adından söz ettirmeye devam ediyor.
Icardi, Galatasaray ile çıktığı son 5 maçta 4 gol kaydetti. Yıldız golcü, Olimpija maçında takımı adına tek golü atarken, sarı kırmızılı takım, Trabzonspor'u da Icardi'nin attığı 2 golle mağlup etti.
Molde maçını da boş geçmeyen Icardi, takımını öne geçiren golü atarak adın söz ettirmeyi sürdürdü.
MAURO ICARDI: OLAĞANÜSTÜ!pic.twitter.com/gTVY8tPJCO
— Sporxtv (@sporxtv) August 23, 2023