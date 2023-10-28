Rizespor maçı öncesinde Mauro Icardi ile ilgili konuşan Okan Buruk "

Mauro Icardi, Galatasaray için büyük bir değer. Büyük bir futbolcu, büyük bir insan. Elinden geleni yapıyor. Oynamak istiyor. Daha kötüye gitmeyeceğini bildiğimiz için bu maçlarda yer almasını istiyoruz. İnşallah onun için güzel bir maç olur. Onu milli arada dinlendireceğiz. Galatasaray'a her maç katkı vermek istiyor.