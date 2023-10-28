Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, takımın yıldız ismi Mauro Icardi'ye Çaykur Rizespor deplasmanında ilk 11'de forma verdi.
Beşiktaş derbisinde sakatlık yaşayan Icardi'nin, Rize'de iğneyle sahaya çıktığı öğrenildi.
OKAN BURUK: "OYNAMAK İSTİYOR"
Rizespor maçı öncesinde Mauro Icardi ile ilgili konuşan Okan Buruk "Mauro Icardi, Galatasaray için büyük bir değer. Büyük bir futbolcu, büyük bir insan. Elinden geleni yapıyor. Oynamak istiyor. Daha kötüye gitmeyeceğini bildiğimiz için bu maçlarda yer almasını istiyoruz. İnşallah onun için güzel bir maç olur. Onu milli arada dinlendireceğiz. Galatasaray'a her maç katkı vermek istiyor." dedi.
Icardi, Beşiktaş derbisinin ardından Bayern Münih maçında da iğneyle sahaya çıktı ve takımının tek golünü attı.
Galatasaray'ın Rize'deki ilk 11'i şu şekilde:
Beşiktaş derbisinde sakatlık yaşayan Icardi'nin, Rize'de iğneyle sahaya çıktığı öğrenildi.
OKAN BURUK: "OYNAMAK İSTİYOR"
Rizespor maçı öncesinde Mauro Icardi ile ilgili konuşan Okan Buruk "Mauro Icardi, Galatasaray için büyük bir değer. Büyük bir futbolcu, büyük bir insan. Elinden geleni yapıyor. Oynamak istiyor. Daha kötüye gitmeyeceğini bildiğimiz için bu maçlarda yer almasını istiyoruz. İnşallah onun için güzel bir maç olur. Onu milli arada dinlendireceğiz. Galatasaray'a her maç katkı vermek istiyor." dedi.
Icardi, Beşiktaş derbisinin ardından Bayern Münih maçında da iğneyle sahaya çıktı ve takımının tek golünü attı.
Galatasaray'ın Rize'deki ilk 11'i şu şekilde: