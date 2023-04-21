Galatasaray'da 4-1 kazanılan Alanyaspor deplasmanında devre arasında tedbir amaçlı kenara alınan Mauro Icardi'nin, Karagümrük karşısında oynayıp oynamayacağı, teknik ekip ve sağlık heyetinin toplantısından sonra netleşecek.Çok ciddi bir problemi bulunmayan Arjantinli yıldız, mutlaka sahada olmak istiyor. Ancak Sarı-Kırmızılılar, 30 yaşındaki santrforu bir sonraki sınav olan Beşiktaş deplasmanına saklayabilir. Takımın en skorer isimlerinden Bafetimbi Gomis de antrenmanlara ilk 11'de oynayacakmış gibi devam ediyor.30 yaşındaki Arjantinli santrfor, bu sezon Spor Toto Süper Lig'de 13'üncü kez rakip fileleri havalandırdı. Tecrübeli forvet aynı zamanda takım arkadaşlarına 7 gol pası verdi.