Mauro Icardi için itiraf!

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Rams Park'ta yeni transferler için düzenlenen imza töreninde açıklamalarda bulundu.
Özbek, Mauro Icardi için bir transfer itirafında bulundu. Sarı-kırmızılı kulübün başkanı Arjantinli yıldızın, Galatasaray'a gelmek için 40 milyon euro'luk teklifi reddettiğini açıkladı.
Dursun Özbek'in açıklamaları şu şekilde;
"Kıymetli oyuncumuz Mauro Icardi, yıllık yaklaşık 40 milyon euro'luk teklifi reddederek, sponsorlarımızın 4 milyon euro'sunu karşıladığı toplamda 10 milyon euro'ya gelire imza atmıştır. Tüm sponsorlarımız imkansızı başarmak için yanımızda oldular. Sağ olsunlar, var olsunlar"
Özbek, Mauro Icardi için bir transfer itirafında bulundu. Sarı-kırmızılı kulübün başkanı Arjantinli yıldızın, Galatasaray'a gelmek için 40 milyon euro'luk teklifi reddettiğini açıkladı.
Dursun Özbek'in açıklamaları şu şekilde;
"Kıymetli oyuncumuz Mauro Icardi, yıllık yaklaşık 40 milyon euro'luk teklifi reddederek, sponsorlarımızın 4 milyon euro'sunu karşıladığı toplamda 10 milyon euro'ya gelire imza atmıştır. Tüm sponsorlarımız imkansızı başarmak için yanımızda oldular. Sağ olsunlar, var olsunlar"