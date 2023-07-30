Mauro Icardi için itiraf!

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Rams Park'ta yeni transferler için düzenlenen imza töreninde Mauro Icardi'nin Galatasaray'a gelmek için 40 milyon euro'luk teklifi reddettiğini açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Mauro Icardi için itiraf!
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30 Temmuz 2023 19:39
Son güncelleme 30 Temmuz 2023 20:15
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Rams Park'ta yeni transferler için düzenlenen imza töreninde açıklamalarda bulundu.

Özbek, Mauro Icardi için bir transfer itirafında bulundu. Sarı-kırmızılı kulübün başkanı Arjantinli yıldızın, Galatasaray'a gelmek için 40 milyon euro'luk teklifi reddettiğini açıkladı.

Dursun Özbek'in açıklamaları şu şekilde;

"Kıymetli oyuncumuz Mauro Icardi, yıllık yaklaşık 40 milyon euro'luk teklifi reddederek, sponsorlarımızın 4 milyon euro'sunu karşıladığı toplamda 10 milyon euro'ya gelire imza atmıştır. Tüm sponsorlarımız imkansızı başarmak için yanımızda oldular. Sağ olsunlar, var olsunlar"





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