Mauro Icardi için flaş transfer iddiası!

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Beşiktaş derbisinde attığı gollerle adından söz ettiren 29 yaşındaki forvetin, bonservisinin alınıp alınmayacağı merak konusuydu. Cimbom'a, sezon sonu için Icardi transferinde dev bir rakip çıktı.

, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Mauro Icardi için flaş transfer iddiası!
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12 Kasım 2022 14:36
Mauro Icardi
Mauro Icardi
Galatasaray
Galatasaray'ın, sezon başında PSG'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Mauro Icardi ile ilgili flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor.

Özellikle Beşiktaş derbisinde attığı gollerle dikkat çeken Icardi'nin, sezon sonunda takımda kalıp kalmayacağı tartışılıyordu. Cimbom, yüksek bir yıllık ücreti ve bonservisi bulunmasına karşın Arjantinli futbolcuyla ilgili şartları zorlama karar almıştı. Ancak Galatasaray'a Icardi transferinde sürpriz bir rakip çıktı.

ICARDI İÇİN ROMA İDDİASI

İtalyan basınında yer alan habere göre, Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Roma, sezon sonu için Icardi'yi gözüne kestirdi.

Haberde, Paulo Dybala ve Andrea Belotti'yi bonservissiz transfer eden Roma'nın, kale önünde gol garantisi yüksek profilde bir oyuncuyu kadrosuna katmak istediği yazıldı. Bu noktada da öne çıkan futbolcunun Icardi olduğu kaydedildi. Öte yandan Icardi'nin olası bir transferde İtalya'ya dönmekten mutlu olacağı aktarıldı.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

1.81 boyundaki yıldız santrfor, bu sezon sarı kırmızılı formayla 5 maça çıktı ve 3 gol, 1 asistle oynadı. Icardi'nin, Fransız ekibi PSG ile sözleşmesi 2024 yılında sona erecek. Başarılı golcünün güncel piyasa değeri ise 17.5 milyon Euro olarak belirlenmiş durumda. 

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