Mauro Icardi için bir transfer iddiası daha

Galatasaray'ın bonservisi için 15 milyon Euro ayırdığı İcardi için İnter ve Milan sonrasında Bayern Münih'in de devreye girdiği öne sürüldü.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Mauro Icardi için bir transfer iddiası daha
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27 Şubat 2023 11:35
Galatasaray, Mauro Icardi'nin bonservisini almak için tüm şartları zorluyor.

Sarı-Kırmızılılar, PSG ile olan kontratı 2024'te bitecek olan İcardi için 15 milyon Euro'yu gözden çıkarmıştı. Fakat Galatasaray Yönetimi ise 30 yaşındaki oyuncunun bonservisini almak için kesenin ağzını sonuna kadar açtı. Sarı-Kırmızılılar, PSG ile olan kontratı 2024'te bitecek olan İcardi için 15 milyon Euro'yu gözden çıkarmıştı.

BAYERN MÜNİH DEVREYE GİRDİ

Ancak başka kulüplerin de devrede olması nedeniyle taraflar arasında sıkı bir pazarlık yaşanıyor. Bu arada İtalyan devleri İnter ve Milan'ın ardından Almanya Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih de yıldız oyuncu için devreye girdi.

Icardi'nin önceliği Galatasaray olsa da PSG ile anlaşma sağlanması için seferberlik devam ediyor. 

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