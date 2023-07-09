Mauro Icardi için Avrupa'da dev yarış

Galatasaray'ın bonservisiyle kadrosuna katmak istediği Mauro Icardi'ye İtalyan kulüpleri de talip oldu.

Haber; Akşam, Fotoğraf; AA
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Mauro Icardi için Avrupa'da dev yarış
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09 Temmuz 2023 10:58
Son güncelleme 09 Temmuz 2023 11:17
Geçtiğimiz sezon başında Galatasaray'ın Paris Saint Germain'den kiraladığı Mauro Icardi, gösterdiği performansla büyük beğeni topladı. Paris ekibinde forma şansı bulamayan Arjantinli yıldız, Sarı-Kırmızılı forma ile Avrupa devlerine göz kırptı. Geçtiğimiz sezonu 26 maçta 23 gol, 8 asistle tamamlayan Icardi, özellikle İtalyan ekiplerinin radarına girdi. Sarı-Kırmızılı Yönetim ise taraftarla özel bir bağ kuran Icardi'yi gelecek sezon için transfer etmek için çalışmalarını sürdürüyor. İtalyan ve Fransız medyasında çıkan haberlere göre; Arjantinli'nin transferinde çılgın bir yarış var.

İTALYA'YA YEŞİL IŞIK YAKTI

Calciomercatonews adlı haber sitesi, Mauro Icardi'nin transferinde yaşanan gelişmeleri şu ifadelerle değerlendirdi: "Yeni biten sezonda Türkiye Süper Ligi'nde 24 maçta 22 gol kaydetti ve şimdi birçok Serie A kulübü onun peşinde. Mükemmel sezona rağmen, Icardi'nin geleceği bir kez daha Paris'ten uzak olacak. Paris Saint Germain artık ona güvenmiyor. Bu anlamda İtalya'ya dönüşü kesinlikle memnuniyetle karşılayacaktır. Galatasaray'ın niyeti onu İstanbul'a geri getirmek. Fakat Inter ve Sampdoria yıllık 10 milyon euro maaş önerdi. Galatasaray ise 7 milyon euro ile oyuncuyu ikna etmek istiyor."

MAURO TAMAM SIRA PSG'DE

Fransa'nın en önemli gazetelerinden L'Equipe ise Galatasaray'ın Mauro Icardi'yi yıllık 7 milyon euro ile ikna ettiğini iddia etti. Haberde, Sarı-Kırmızılılar'ın transferde büyük aşama kaydettiği belirtilerek, Paris Saint Germain ile bonservis pazarlığı yapıldığı bildirildi. Cim-Bom, Arjantinli yıldızın transferini 10 milyon euro ödeyerek bitirmek istiyor. Oyuncunun da Galatasaray'ı istemesi, transferi kolaylaştırıyor. Paris ekibi ise kadro planlamasında düşünülmeyen ve 1 yıllık sözleşmesi bulunan oyuncuyu satarak bonservis geliri elde etmek istiyor. Cim-Bom, transferi en kısa süre içerisinde sona erdirme niyetinde.



 
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