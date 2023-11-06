Mauro Icardi, Hatayspor maçında oynayacak mı? İşte yanıtı

Galatasaray'da sakatlığına rağmen son maçlarda iğneyle oynayan Mauro Icardi'nin son durumu belli oldu.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Mauro Icardi, Hatayspor maçında oynayacak mı? İşte yanıtı
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06 Kasım 2023 09:41
Galatasaray'da Beşiktaş derbisinde sağ ayak bileğinden sakatlanan Mauro Icardi, teknik heyetten gelen "Dinlenebilirsin" önerilerine rağmen 3 maçtır sahaya çıkıyor ve 90 dakika oyunda kalıyor.

2 MAÇ SONRASINDA DİNLENECEK

Ağrıları olan ve bir yandan tedavi olup bir yandan da antrenmanlara katılmadan çalışan Icardi, çarşamba günü Bayern Münih deplasmanı ve sonrasında cumartesi günü ligdeki Hatay karşılaşmasında sahada olacak.

Bu iki maçın sonrasında ise Arjantinli yıldıza özel izin verilecek ve %100 hazır olması beklenecek.
 
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