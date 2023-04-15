Mauro Icardi 'hat-trick' yaptı

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi, Yukatel Kayserispor maçında "hat-trick" yaptı.



Müsabakada biri penaltıdan olmak üzere 3 kez meşin yuvarlağı filelere yollayan Arjantinli futbolcu, ligdeki gol sayısını da 12'ye çıkardı.



Mauro Icardi, 2019-2020 sezonunda 10 gol atan Radamel Falcao'dan sonra sarı-kırmızılı takımda ligde çift hanelere ulaşan ilk yabancı futbolcu oldu.





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