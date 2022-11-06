Mauro Icardi gollerine devam ediyor

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, Beşiktaş derbisindeki golleriyle bu sezon ligdeki gol sayısını 3'e çıkardı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Mauro Icardi gollerine devam ediyor
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06 Kasım 2022 01:14
Beşiktaş karşılaşmasında Galatasaray'ın gollerini atan Mauro Icardi, Süper Lig'de bu sezon gol sayısını üçe çıkardı.

Arjantinli futbolcu, Corendon Alanyaspor ile 2-2 berabere kalınan maçta da bir kez ağları havalandırmıştı.

Bu arada Icardi, Galatasaray formasıyla Süper Lig'de Beşiktaş'a gol atan ilk Arjantinli oyuncu olarak kayıtlara geçti.

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