Mauro Icardi gollerine devam ediyor

Beşiktaş karşılaşmasında Galatasaray'ın gollerini atan Mauro Icardi, Süper Lig'de bu sezon gol sayısını üçe çıkardı.



Arjantinli futbolcu, Corendon Alanyaspor ile 2-2 berabere kalınan maçta da bir kez ağları havalandırmıştı.



Bu arada Icardi, Galatasaray formasıyla Süper Lig'de Beşiktaş'a gol atan ilk Arjantinli oyuncu olarak kayıtlara geçti.



