Mauro Icardi: "Gol atmamız gerekiyor"

Galatasaraylı Mauro Icardi, Antalyaspor karşılaşmasının ardından açıklama yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Mauro Icardi: 'Gol atmamız gerekiyor'
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07 Ekim 2023 21:22
Galatasaraylı Mauro Icardi, Antalyaspor karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Mücadeleyi değerlendiren Mauro Icardi, "İlk yarı daha iyi işler yapabilirdik. İkinci yarıya çok enerjik başladık. Çok motiveydik ve kazanmaya devam ediyoruz." dedi.

32 maçta 30 gole ulaşmasının hatırlatılması üzerine Mauro Icardi, "Şahsi olarak benim adıma gollerim çok önemli. Geçen sene de şampiyonluğa gollerimle katkıda bulundum. Bir proje var ve kazanmak çok önemli. Bunun için de gol atmak gerekiyor." ifadelerini kullandı.

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