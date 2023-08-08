Mauro Icardi, Galatasaray tarihine geçmeye hazırlanıyor

Galatasaray'da 10 milyon euro bedel karşılığında bonservisi alınan Arjantinli golcü Mauro Icardi için gözler Kayserispor maçına çevrildi.
İLK 10'A GİREBİLİR
Galatasaray forması ile Süper Lig'de en çok gol atan yabancı futbolcular sıralamasında 11. sırada yer alan Icardi, 1 gol atması halinde tarihe geçecek. Kayserispor karşısında fileleri sarsması durumunda kendine ilk 10 da yer bulacak olan Icardi, Shabani Nonda'nın rekorunun yeni ortağı olacak. Süper Lig'de 2 gol atması durumunda 9. sıraya kadar yükselecek olan Arjantinli yıldızın sonraki hedefi ise 8. sıradaki Sofiana Feghouli'yi geçmek olacak.
Geçtiğimiz sezonda Galatasaray forması ile Süper Lig'de 24 maça çıkan Mauro Icardi 22 gol 7 asist katkısı vermişti.
Galatasaray'ın Süper Lig'de en çok gol atan 10 yabancı futbolcusu:
1-) Gheorghe Hagi- 59 Gol
2-) Milan Baros - 48 Gol
3-) Bafetimbi Gomis - 46 Gol
4-) Cevad Prekazi - 40 Gol
5-) Wesley Sneijder - 35
6-) Tarık Hodzic - 28
7-) Mirsad Kovacevic - 28
8-) Sofiana Feghouli -25
9-) Mirsad Sejdic - 24
10-) Shabani Nonda - 23
İLK 10'A GİREBİLİR
Galatasaray forması ile Süper Lig'de en çok gol atan yabancı futbolcular sıralamasında 11. sırada yer alan Icardi, 1 gol atması halinde tarihe geçecek. Kayserispor karşısında fileleri sarsması durumunda kendine ilk 10 da yer bulacak olan Icardi, Shabani Nonda'nın rekorunun yeni ortağı olacak. Süper Lig'de 2 gol atması durumunda 9. sıraya kadar yükselecek olan Arjantinli yıldızın sonraki hedefi ise 8. sıradaki Sofiana Feghouli'yi geçmek olacak.
Geçtiğimiz sezonda Galatasaray forması ile Süper Lig'de 24 maça çıkan Mauro Icardi 22 gol 7 asist katkısı vermişti.
Galatasaray'ın Süper Lig'de en çok gol atan 10 yabancı futbolcusu:
1-) Gheorghe Hagi- 59 Gol
2-) Milan Baros - 48 Gol
3-) Bafetimbi Gomis - 46 Gol
4-) Cevad Prekazi - 40 Gol
5-) Wesley Sneijder - 35
6-) Tarık Hodzic - 28
7-) Mirsad Kovacevic - 28
8-) Sofiana Feghouli -25
9-) Mirsad Sejdic - 24
10-) Shabani Nonda - 23