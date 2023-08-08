Mauro Icardi, Galatasaray tarihine geçmeye hazırlanıyor

10 milyon euro bedel karşılığında bonservisi alınan Arjantinli golcüiçin gözlermaçına çevrildi.Galatasaray forması ile Süper Lig'de en çok gol atan yabancı futbolcular sıralamasındayer alan Icardi,tarihe geçecek. Kayserispor karşısında fileleri sarsması durumunda kendineda yer bulacak olan Icardi,rekorunun yeni ortağı olacak. Süper Lig'de 2 gol atması durumunda 9. sıraya kadar yükselecek olan Arjantinli yıldızın sonraki hedefi isegeçmek olacak.Geçtiğimiz sezonda Galatasaray forması ile Süper Lig'de 24 maça çıkan Mauro Icardi 22 gol 7 asist katkısı vermişti.1-) Gheorghe Hagi- 59 Gol2-) Milan Baros - 48 Gol3-) Bafetimbi Gomis - 46 Gol4-) Cevad Prekazi - 40 Gol5-) Wesley Sneijder - 356-) Tarık Hodzic - 287-) Mirsad Kovacevic - 288-) Sofiana Feghouli -259-) Mirsad Sejdic - 2410-) Shabani Nonda - 23