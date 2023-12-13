Mauro Icardi: ''Elenmemiz acı verici''

Galatasaray'ın yıldız ismi Mauro Icardi, Kopenhag maçı sonrası sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.
Icardi yaptığı paylaşımda, "Şampiyonlar Ligi'nden elenmemiz acı verici ama öğrenmek ve gelişmek için bir fırsat. Maçı analiz edip, yapılan hataları düzeltip, gelecekteki zorluklara odaklanacağız. Önümüzde uzun bir sezon var. Sorumluluk almalıyız ve kendimizi kanıtlamalıyız." ifadelerini kullandı.
Bu paylaşım, taraftarlar arasında çok sayıda yorum ve beğeniyle karşılandı.
Icardi yaptığı paylaşımda, "Şampiyonlar Ligi'nden elenmemiz acı verici ama öğrenmek ve gelişmek için bir fırsat. Maçı analiz edip, yapılan hataları düzeltip, gelecekteki zorluklara odaklanacağız. Önümüzde uzun bir sezon var. Sorumluluk almalıyız ve kendimizi kanıtlamalıyız." ifadelerini kullandı.
Bu paylaşım, taraftarlar arasında çok sayıda yorum ve beğeniyle karşılandı.
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