Mauro Icardi: ''Elenmemiz acı verici''

Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi, Kopenhag karşılaşmasının ardından sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Mauro Icardi: ''Elenmemiz acı verici''
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13 Aralık 2023 03:02
Galatasaray'ın yıldız ismi Mauro Icardi, Kopenhag maçı sonrası sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Icardi yaptığı paylaşımda, "Şampiyonlar Ligi'nden elenmemiz acı verici ama öğrenmek ve gelişmek için bir fırsat. Maçı analiz edip, yapılan hataları düzeltip, gelecekteki zorluklara odaklanacağız. Önümüzde uzun bir sezon var. Sorumluluk almalıyız ve kendimizi kanıtlamalıyız." ifadelerini kullandı. 

Bu paylaşım, taraftarlar arasında çok sayıda yorum ve beğeniyle karşılandı.

 

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