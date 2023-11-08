Mauro Icardi'den yine büyük fedakarlık

Fernando Muslera gibi, henüz tam iyileşmeyen Mauro Icardi de bugün ilk 11'de forma giyecek. Ayak bileğinden sakatlığı olmasına rağmen iğneyle maçlara çıkan Arjantinli yıldız, son idmanda tedavisinin ardından bireysel çalışmalarına salonda devam etti.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Mauro Icardi'den yine büyük fedakarlık
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08 Kasım 2023 09:59
Fernando Muslera gibi, sakatlığı bulunan Mauro Icardi de bugün ilk 11'de forma giyecek.

Ayak bileğinden sakatlığı olmasına rağmen iğneyle maçlara çıkan Arjantinli yıldız, dün tedavisinin ardından bireysel çalışmalarına salonda devam etti.

Mauro İcardi bugün takımdaki yerini alacak ve teknik direktör Okan Buruk'un yine en büyük kozu olacak. Yıldız futbolcu, bu sezon toplam 18 resmi karşılaşmada forma giydi ve fileleri toplam 15 kez havalandırdı.

Bu gollerin 10'unu Süper Lig'de, 3'ünü UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde, 2'sini de gruplarda attı. 



 
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