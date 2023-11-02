Uzun zamandır hastalığı nedeniyle tedavi gören Wanda Nara, lösemi olduğunu açıklayarak sevenlerini üzmüştü.
Hastalığını açıklamasının ardından Nara'nın gözünün içine bakan yıldız futbolcu Icardi'nin eşini kucakladığı görüntüler sosyal medyada viral oldu.
Wanda Nara'nın katıldığı bir klip çekiminde yanında durup ona destek olan Icardi, prova odasında eşinin giyinmesine yardım etti.
İkilinin adeta kucaklaştığı anlar beğeni topladı.
Hastalığını açıklamasının ardından Nara'nın gözünün içine bakan yıldız futbolcu Icardi'nin eşini kucakladığı görüntüler sosyal medyada viral oldu.
Wanda Nara'nın katıldığı bir klip çekiminde yanında durup ona destek olan Icardi, prova odasında eşinin giyinmesine yardım etti.
İkilinin adeta kucaklaştığı anlar beğeni topladı.