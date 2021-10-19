Mauro Icardi'den Wanda Nara'ya tehdit!

Eşi ve menajerliğini yapan Wanda Nara ile yaşadığı ilişki nedeniyle gündemden düşmeyen Mauro Icardi'nin, Nara'yı, takımı Paris Saint-Germain'den ayrılmakla tehdit ettiği iddia edildi.



Arjantinli model ve aktris China Suarez ile eşini aldattığı iddia edilen Arjantinli golcünün, Nara'nın, kendisiyle barışmazsa PSG'den ayrılmakla tehdit ettiği kaydedildi.



28 yaşındaki golcünün Fransız devinden ayrılması durumunda, Juventus, Tottenham veya Newcastle United'a transfer olabileceği belirtildi.



NE OLMUŞTU?



"Aileni mahvettin" şeklinde bir paylaşım yapan Wanda Nara, Icardi'yi sosyal medya hesaplarında takipten çıkarmış ve ikilinin boşanma aşamasında olduğu öne sürülmüştü.





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