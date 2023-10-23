Mauro Icardi'den teknik ekibe: "Oynamak istiyorum"

Beşiktaş derbisinde sakatlanan Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, sağ ayak bileğindeki tendonda kanama tespit edildiği açıklandı. Kritik Bayern Münih maçı öncesi golcü oyuncunun durumu belirsiz. Icardi, sağlık heyetinin kararını bekleyen teknik ekibe haber gönderdi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Mauro Icardi'den teknik ekibe: 'Oynamak istiyorum'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
23 Ekim 2023 08:40
Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro İcardi, son olarak Beşiktaş karşısında attığı 2 golle zaferin mimarı oldu. Arjantinli süperstar, Rachid Ghezzal ile girdiği mücadelede aldığı darbe nedeniyle sakatlık geçirdi.

Karşılaşmanın son anlarında tedavi edilen tecrübeli futbolcunun durumu ise merak konusuydu. Kulüp, dün İcardi'nin sağlık durumuyla ilgili olarak, "Beşiktaş ile oynanan maçta sağ ayak bileğine aldığı darbe sonrası ağrıları başlayan ve maç sonrası yapılan değerlendirmede peroneal tendon hasarı belirlenen futbolcumuz Mauro Icardi'nin ön görüldüğü gibi sağ ayak bileği peroneal tendonlarında ve tendon üstündeki retinakuler dokuda (ayak bileği dış tendon grubu ve destek dokusu) hasar ve kanama tespit edilmiştir" açıklaması yapıldı.

Gelen son haberlere göre 30 yaşındaki oyuncunun, salı günü Bayern Münih maçında oynayabilmesi için iğne ile oynaması gerekiyor.

ORTAK KARAR ALINACAK

Daha önce de ağrıları ve fiziksel eksikliklerine rağmen sahaya çıkan İcardi'nin, yine fedakarlık yapmaya hazır olduğu öğrenildi. Fakat sağlık ekibinin de son görüşünün alınması ve bu karara göre teknik ekip ile ortak bir karar alınması bekleniyor. Yani son gelişmeler doğrultusunda İcardi'nin durumu, maça yakın saatlerde ancak belli olabilecek. 

 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery