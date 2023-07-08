Mauro Icardi'den Jorge Jesus'a ret!

PSG'den ayrılacak olan Mauro Icardi'ye Jorge Jesus'un isteği üzerine Al Hilal teklif yaptı ama reddedildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Mauro Icardi'den Jorge Jesus'a ret!
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08 Temmuz 2023 12:51
Al Hilal, yeni teknik direktörleri Jorge Jesus'un isteği üzerine Mauro Icardi için pazarlık masasına oturdu ama geri çevrildi.

Portekizli teknik adam, imza atar atmaz yönetimine verdiği raporda Mauro Icardi'nin mutlaka transfer edilmesini istedi. Arjantinli oyuncu ise kariyerine Avrupa'da devam etmek istediğini ve Suudi Arabistan'a transfer olmakla ilgilenmediğini iletti.

Daha önce Al Shabab'tan sezonluk 20 milyon euro teklif alan Icardi, o teklifi de elinin tersiyle itmişti.

GALATASARAY'IN TEKLİFİ

Arjantinli forvete göre planlamasını yapan Galatasaray, İcardi'nin durumunun bir ay içinde olumlu sonuçlanmasını bekliyor. Görüşmelerde Wanda Nara, 3 yıl için 30 milyon Euro talep etmişti. Sponsor desteğiyle 7.5 milyon Euro'ya çıkan Galatasaray cephesi, tecrübeli golcü için bu rakamı bonuslarla artırma kararı aldı.

ŞAMPİYONLUĞUN MİMARI

Geçen sezon Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Mauro Icardi, Spor Toto Süper Lig'de 23 gol ve 8 asistle şampiyonluğa büyük katkı sağladı. 

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