Mauro Icardi'den derbiye özel hazırlık!

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray deplasmanda Fenerbahçe'ye konuk olacak.
Sarı-Kırmızılılar son yıllarda Kadıköy'de aldığı galibiyetlere bir yenisini ekleyerek liderlik koltuğuna oturmak istiyor.
Öte yandan Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi, oynanacak derbi için sabırsızlanıyor.
Yıldız futbolcu, ligde Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Başakşehir'le oynanan 10 karşılaşmada 13 gol atma başarısı gösterdi. Bir süredir tedavi gören ve maçlara iğneyle çıkan Mauro Icardi'nin bu maça özel olarak hazırlandığı öğrenildi.
MUHTEMEL 11'İ!
DHA'nın haberine göre; sarı-kırmızılıların derbiye şu muhtemel 11'le çıkması bekleniyor;
"Muslera, Boey, Nelsson (Sanchez), Abdülkerim, Barış Alper, Torreira, Kaan Ayhan, Ziyech, Kerem, Zaha, Icardi"
GALATASARAY KADIKÖY'DE YENİLMİYOR
Galatasaray, son yıllarda Fenerbahçe deplasmanında kaybetmeyi unuttu. Sarı-kırmızılılar, rakibiyle Kadıköy'de oynadığı son 6 maçta sadece 1 mağlubiyet aldı. 2018'den beri 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Galatasaray, söz konusu dönemde rakip filelere 8 gol gönderip, kalesinde de 4 gol gördü.
Sarı-Kırmızılılar son yıllarda Kadıköy'de aldığı galibiyetlere bir yenisini ekleyerek liderlik koltuğuna oturmak istiyor.
Öte yandan Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi, oynanacak derbi için sabırsızlanıyor.
Yıldız futbolcu, ligde Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Başakşehir'le oynanan 10 karşılaşmada 13 gol atma başarısı gösterdi. Bir süredir tedavi gören ve maçlara iğneyle çıkan Mauro Icardi'nin bu maça özel olarak hazırlandığı öğrenildi.
MUHTEMEL 11'İ!
DHA'nın haberine göre; sarı-kırmızılıların derbiye şu muhtemel 11'le çıkması bekleniyor;
"Muslera, Boey, Nelsson (Sanchez), Abdülkerim, Barış Alper, Torreira, Kaan Ayhan, Ziyech, Kerem, Zaha, Icardi"
GALATASARAY KADIKÖY'DE YENİLMİYOR
Galatasaray, son yıllarda Fenerbahçe deplasmanında kaybetmeyi unuttu. Sarı-kırmızılılar, rakibiyle Kadıköy'de oynadığı son 6 maçta sadece 1 mağlubiyet aldı. 2018'den beri 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Galatasaray, söz konusu dönemde rakip filelere 8 gol gönderip, kalesinde de 4 gol gördü.
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