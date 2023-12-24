Mauro Icardi'den bir ilk!

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi, Süper Lig'de ilk kez büyük bir maçta gol atamadı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Mauro Icardi'den bir ilk!
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24 Aralık 2023 22:54
Galatasaray'ın Arjantinli yıldız futbolcusu Mauro Icardi, Süper Lig'de ilk kez büyük bir maçta skor üretemedi.

Sarı-kırmızılı takımda ikinci sezonunu geçiren Arjantinli futbolcu, daha önce ligde şampiyonluk yaşayan takımlara karşı forma giydiği tüm maçlarda ağları havalandırmıştı.

Mauro Icardi, daha önce forma giydiği 3 Beşiktaş maçında 5, 3 Başakşehir karşılaşmasında 3, 2 Trabzonspor müsabakasında 3, 2 Fenerbahçe derbisinde 2 kez topu filelere göndermişti.

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