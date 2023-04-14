Mauro Icardi'den 3 yıl sonra bir ilk!

Galatasaray'ın golcü futbolcusu Mauro Icardi, Kayserispor karşılaşmasında önemli bir başarı yakaladı.
Karşılaşmada 3 gol atan ve ligdeki gol sayısını 12'ye çıkaran Arjantinli golcü, 2019-2020 sezonundan bu yana Galatasaray forması altında ligde çift haneye ulaşan ilk yabancı futbolcu oldu.
Icardi'den önce Galatasaray'da en son Radamel Falcao ligde 10 gol atarak çift haneyi görmüştü.
Karşılaşmada 3 gol atan ve ligdeki gol sayısını 12'ye çıkaran Arjantinli golcü, 2019-2020 sezonundan bu yana Galatasaray forması altında ligde çift haneye ulaşan ilk yabancı futbolcu oldu.
Icardi'den önce Galatasaray'da en son Radamel Falcao ligde 10 gol atarak çift haneyi görmüştü.
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