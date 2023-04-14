Mauro Icardi'den 3 yıl sonra bir ilk!

Kayserispor karşısında 3 gol birden atan Mauro Icardi, 2019/20 sezonundan bu yana Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray formasıyla çift haneli gol sayısına ulaşan ilk yabancı oyuncu oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Mauro Icardi'den 3 yıl sonra bir ilk!
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14 Nisan 2023 21:55
Galatasaray'ın golcü futbolcusu Mauro Icardi, Kayserispor karşılaşmasında önemli bir başarı yakaladı.

Karşılaşmada 3 gol atan ve ligdeki gol sayısını 12'ye çıkaran Arjantinli golcü, 2019-2020 sezonundan bu yana Galatasaray forması altında ligde çift haneye ulaşan ilk yabancı futbolcu oldu.

Icardi'den önce Galatasaray'da en son Radamel Falcao ligde 10 gol atarak çift haneyi görmüştü.

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