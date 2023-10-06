Mauro Icardi'den 2 ayda dev rakam

Galatasaray, bu sezon oynadığı hiçbir maçta mağlubiyet yüzü görmedi. Cimbom'un bu başarısında aslan payı olan Mauro Icardi için flaş bir istatistik ortaya çıktı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Mauro Icardi'den 2 ayda dev rakam
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06 Ekim 2023 09:37
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi A Grubu 2. maçında Manchester United'ı mağlup etti. Mücadeleyi 3-2 kazanan Cimbom, büyük başarı elde etti.

Bu sonuçla grupta 4 puana yükselterek 6 puan olan Bayern Münih'in arkasında 2. sırada kendine yer buldu. Maçta yıldızlaşan Mauro Icardi için flaş gelişmeler yaşanıyor.

Geçen sezonki şampiyonlukta başrol oynayan Icardi, yeni sözleşme imzaladığı 30 Temmuz'dan bugüne kulübe olan maliyetini karşıladı.

27.5 MİLYON EURO KATKI

Takvim'in haberine göre; PSG'den 10 milyon Euro'ya bonservisi alınan Icardi, Galatasaray ile yıllık 6 milyon Euro'dan 3 yıllık sözleşme yaptı.

Maliyeti 28 milyon Euro'yu bulan yıldız golcü, takımının Şampiyonlar Ligi'ne katılmasını sağladı ve Galatasaray'ın kasasına 24.5 milyon Euro girdi.

United zaferi ile 2.8 milyon Euro'yu hak eden aslan, Süper Lig'de ise Trabzonspor, Gaziantep FK ve Başakşehirmaçlarını kazandıran Icardi sayesinde, 7.5 milyon TL'yi de garantiledi.

Böylece Icardi, 27.5 milyon euro katkı sağlamayı başardı ve maliyetini de karşılamış oldu.

12 GOLE DİREKT ETKİ ETTİ

30 yaşındaki Mauro Icardi, bu sezon Trendyol Süper Lig'in yanı sıra Şampiyonlar Ligi olmak üzere 13 maça çıktı. 1010 dakika süre alan Tangocu, 11 gol, 1 asistlik katkı yaptı.

Geçen sezon 26 maçta 23 gol, 8 asist kaydeden ve Galatasaray taraftarlarının gönlünde taht kuran golcü futbolcu, teknik direktör Okan Buruk'un da vazgeçilmezi durumunda. Aslan, Icardi'nin ligde 90 dakika görev aldığı 6 maçı da kazandı. Tangocu, Devler Ligi'nde de 4 gol, 1 asistle toplam 5 gole etki etti ve kalitesini gösterdi. 

 
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