Mauro Icardi'de son durum

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, Fenerbahçe derbisi öncesi antrenmanlarda hazır görüntüsüyle dikkat çekti.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Mauro Icardi'de son durum
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06 Ocak 2023 08:02
Galatasaray'da Fenerbahçe derbisi öncesi Mauro Icardi sevinci yaşanıyor.

Dünya Kupası için verilen arada sakatlanan Arjantinli golcü iyileştikten sonra ilk kez bir idmanın tamamında takımla çalıştı. Yıldız futbolcunun Kadıköy'deki zorlu sınavda takımındaki yerini alması bekleniyor.

Antrenmandaki çift kale maçta iyi bir görüntü sergilediği belirtilen Icardi'nin kazanan takımda yer alması dikkat çekti.

Bu arada Fenerbahçe maçının hazırlıklarına ara vermeden start veren sarı-kırmızılılarda Kazımcan Karataş ve Emre Taşdemir tedavilerinin ardından kendileri için hazırlanan özel program dahilinde düz koşulara başladı. 

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