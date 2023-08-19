Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, büyük maçları boş geçmiyor.
30 yaşındaki yıldız oyuncu, sahaya çıktığı tüm derbilerde gol atmayı başardı.
Başarılı golcü, Fenerbahçe'ye 2, Beşiktaş'a 3, Trabsonspor'a ise 2 gol atarak büyük maçlardaki farkını ortaya koydu.
Icardi, Galatasaray ile toplamda 29 maça çıktı. 24 gol ve 8 asist yaptı.
30 yaşındaki yıldız oyuncu, sahaya çıktığı tüm derbilerde gol atmayı başardı.
Başarılı golcü, Fenerbahçe'ye 2, Beşiktaş'a 3, Trabsonspor'a ise 2 gol atarak büyük maçlardaki farkını ortaya koydu.
Icardi, Galatasaray ile toplamda 29 maça çıktı. 24 gol ve 8 asist yaptı.
🟡🔴Mauro Icardi büyük maçlarda sahneye çıkıyor!
⚽Trabzonspor
⚽Fenerbahçe
⚽Beşiktaş
⚽Trabzonspor
⚽Fenerbahçe
⚽⚽ Beşiktaş pic.twitter.com/NbkPlx1ipB
— Sporx (@sporx) August 19, 2023