Mauro Icardi, büyük maçları boş geçmiyor!

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, büyük maçlardaki performansıyla fark yarattı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Mauro Icardi, büyük maçları boş geçmiyor!
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19 Ağustos 2023 22:33
Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, büyük maçları boş geçmiyor.

30 yaşındaki yıldız oyuncu, sahaya çıktığı tüm derbilerde gol atmayı başardı.

Başarılı golcü, Fenerbahçe'ye 2, Beşiktaş'a 3, Trabsonspor'a ise 2 gol atarak büyük maçlardaki farkını ortaya koydu.

Icardi, Galatasaray ile toplamda 29 maça çıktı. 24 gol ve 8 asist yaptı.

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