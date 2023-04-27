Mauro Icardi, Beşiktaş derbisi öncesi iddialı konuştu

Galatasaray'ın Beşiktaş derbisindeki en büyük kozu Mauro Icardi olacak.



Alanya maçında sol arka adalesinden sakatlanmasına rağmen Karagümrük karşılaşmasında takımını yalnız bırakmayan yıldız golcü, kaçırdığı Panenka penaltısıyla hayal kırıklığı yaratmıştı. Icardi, Beşiktaş maçında, yaptığı hatayı telafi edeceğini söyledi.



Florya'da teknik kadro ile yaptığı sohbette kendisini çok iyi hissettiğini söyleyen 29 yaşındaki forvetin, "Benden beklentinin farkındayım. Son maçta bana yakışmayan bir penaltı kullandım. Belki de benim yüzümden kazanamadık. Bu durumu fazlasıyla telafi edeceğim. Benden beklentilerin farkındayım ve Beşiktaş maçında üzerime düşeni yapacağım" dediği öğrenildi.



BÜYÜK MAÇLARI SEVİYOR



Cim-Bom'un star ismi, bu sezon büyük maçlardaki performansıyla dikkat çekti. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor filelerini havalandıran Icardi, ligin ilk yarısındaki Beşiktaş karşılaşmasında 2 güzel gole imza atmıştı.



