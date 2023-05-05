Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro icardi, bu sezon sarı-kırmızılı formayla bambaşka bir performans ortaya koyuyor. Bu sezon Galatasaray forması altında 19 Süper Lig maçına çıkan 30 yaşındaki oyuncu, 14 gol ve 7 asistlik katkı sağladı.Sarı-kırmızılı takım, şampiyonluk yarışındaki en kritik maçlarından birisine Başakşehir karşısında çıkacak. Icardi de bu maça özel olarak hazırlanıyor. Sarı kırmızılı kulüple şampiyon olmayı kafasına koyan Arjantinli yıldız, Nef Stadyumumda oynanacak mücadelede taraftarları önünde şov yapmak istiyor. İcardi, ligin ilk devresinde 7-0 biten Başakşehir maçında takımına 1 gol ve 2 asistlik katkı vermişti.Yıldız oyuncu, çıktığı derbilerde gol atmayı başardı. Nef Stadyumu'ndaki Beşiktaş derbisinde attığı 2 golle takımına galibiyeti getiren Icardi, deplasmanı da boş geçmedi ve bir gol attı. Fenerbahçe deplasmanında son 15 dakika forma giyen yıldız, 1 gol ve 1 asistlik performansa imza attı. Icardi, Trabzonspor maçında da 1 gol ve 1 asistle galibiyeti getiren isim oldu.