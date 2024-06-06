Mauro Icardi, Avrupa'nın en golcüleri arasına girdi!

Mauro Icardi bu sezon ligde attığı gollerle takımını yeniden Süper Lig şampiyonluğuna taşıdı.
Arjantinli yıldız, ligin yanı sıra Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmasında da önemli rol sahibi olmuştu.
Bu sezon tüm kulvarlarda Galatasaray formasıyla 32 gol, 12 asistlik katkı yapan tecrübeli oyuncu Avrupa'da en çok gol katkısı sağlayan futbolcular arasına girdi.
B/R bu sezon Avrupa'da en çok gol katkısı sağlayan 10 futbolcuyu sıraladı.
İşte o isimler:
Muhammed Salah: 25 gol, 14 asist
Vangelis Pavlidis: 33 gol, 6 asist
Ollie Watkins: 27 gol, 13 asist
Aubameyang: 30 gol, 11 asist
Cole Palmer: 27 gol, 15 asist
Mauro Icardi: 32 gol, 12 asist
Erling Haaland: 38 gol, 6 asist
Kylian Mbappe: 44 gol, 10 asist
Luuk De Jong: 38 gol, 18 asist
Harry Kane: 44 gol, 12 asist
Viktor Gyokeres: 43 gol, 15 asist
Arjantinli yıldız, ligin yanı sıra Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmasında da önemli rol sahibi olmuştu.
Bu sezon tüm kulvarlarda Galatasaray formasıyla 32 gol, 12 asistlik katkı yapan tecrübeli oyuncu Avrupa'da en çok gol katkısı sağlayan futbolcular arasına girdi.
B/R bu sezon Avrupa'da en çok gol katkısı sağlayan 10 futbolcuyu sıraladı.
İşte o isimler:
Muhammed Salah: 25 gol, 14 asist
Vangelis Pavlidis: 33 gol, 6 asist
Ollie Watkins: 27 gol, 13 asist
Aubameyang: 30 gol, 11 asist
Cole Palmer: 27 gol, 15 asist
Mauro Icardi: 32 gol, 12 asist
Erling Haaland: 38 gol, 6 asist
Kylian Mbappe: 44 gol, 10 asist
Luuk De Jong: 38 gol, 18 asist
Harry Kane: 44 gol, 12 asist
Viktor Gyokeres: 43 gol, 15 asist
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