Mauro Icardi, Avrupa'nın en golcüleri arasına girdi!

Bu sezon da Süper Lig'de şampiyonluk ipini göğüsleyen Galatasaray'ın yıldız ismi Mauro Icardi, Avrupa'nın en golcüleri arasında yer aldı.

, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Mauro Icardi, Avrupa'nın en golcüleri arasına girdi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
06 Haziran 2024 11:14
Mauro Icardi bu sezon ligde attığı gollerle takımını yeniden Süper Lig şampiyonluğuna taşıdı.

Arjantinli yıldız, ligin yanı sıra Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmasında da önemli rol sahibi olmuştu.

Bu sezon tüm kulvarlarda Galatasaray formasıyla 32 gol, 12 asistlik katkı yapan tecrübeli oyuncu Avrupa'da en çok gol katkısı sağlayan futbolcular arasına girdi.

B/R bu sezon Avrupa'da en çok gol katkısı sağlayan 10 futbolcuyu sıraladı.

İşte o isimler:

Muhammed Salah: 25 gol, 14 asist

Vangelis Pavlidis: 33 gol, 6 asist

Ollie Watkins: 27 gol, 13 asist

Aubameyang: 30 gol, 11 asist

Cole Palmer: 27 gol, 15 asist

Mauro Icardi: 32 gol, 12 asist

Erling Haaland: 38 gol, 6 asist

Kylian Mbappe: 44 gol, 10 asist

Luuk De Jong: 38 gol, 18 asist

Harry Kane: 44 gol, 12 asist

Viktor Gyokeres: 43 gol, 15 asist

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery