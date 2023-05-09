Mauro Icardi, 15 gole ulaştı

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, Süper Lig'de 15 gole ulaştı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Mauro Icardi, 15 gole ulaştı
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09 Mayıs 2023 00:48
Süper Lig'in 33. haftasında Başakşehir'i evinde 1-0 yenen Galatasaray'ın golünü atan Mauro Icardi, Süper Lig'de bu sezon 15. kez ağları havalandırdı.

Sarı-kırmızılı takımın bu sezonki en skorer ismi olan Arjantinli yıldız futbolcu, Türkiye Kupası'nda da bir kez topu filelere göndermişti.

Mauro Icardi'nin Süper Lig'de 15 golünün yanı sıra 7 de asisti bulunuyor

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