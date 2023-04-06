Mauro Icardi, 10 gole ulaştı

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, Başakşehir maçındaki golüyle bu sezon resmi maçlardaki gol sayısını 10'a çıkardı.



Galatasaray'da Medipol Başakşehir mücadelesine kadar bu sezon 15 Süper Lig, 1 de Türkiye Kupası maçına çıkan Icardi, bu karşılaşmalarda 9 kez fileleri havalandırdı.



Başakşehir karşılaşmasında takımının 2. golünü atan 30 yaşındaki golcü futbolcu, toplamdaki gol sayısını 10'a taşıdı.



Mauro Icardi, Medipol Başakşehir ile bu sezon yapılan 2 maçta da birer kez fileleri havalandırmış oldu.





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