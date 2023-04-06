Mauro Icardi, 10 gole ulaştı

Galatasaraylı Mauro Icardi, Başakşehir maçındaki golüyle 10 gole ulaştı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Mauro Icardi, 10 gole ulaştı
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06 Nisan 2023 01:16
Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, Başakşehir maçındaki golüyle bu sezon resmi maçlardaki gol sayısını 10'a çıkardı.

Galatasaray'da Medipol Başakşehir mücadelesine kadar bu sezon 15 Süper Lig, 1 de Türkiye Kupası maçına çıkan Icardi, bu karşılaşmalarda 9 kez fileleri havalandırdı.

Başakşehir karşılaşmasında takımının 2. golünü atan 30 yaşındaki golcü futbolcu, toplamdaki gol sayısını 10'a taşıdı.

Mauro Icardi, Medipol Başakşehir ile bu sezon yapılan 2 maçta da birer kez fileleri havalandırmış oldu.

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