Maurizio Sarri'nin yeni rotası: Fiorentina!

BÜYÜK BÜTÇE, 3 YILLIK PROJE, HEDEF UCL

SARRI'NİN YANINA CRISTIANO GIUNTOLI

MAURIZIO SARRI'NİN KARİYERİ

33 yaşında teknik direktörlüğe başlayan ve 40 yaşında da hayatını adadığı ancak pek de mutlu olmadığı bankadaki işinden istifa eden Sarri'nin bir "süreç" adamı olarak günde iki paket sigara içmesinden daha iyi yaptığı şeyler de var💯➤https://t.co/vnZqfE397G pic.twitter.com/8uG5hee91y



— Sporx (@sporx) March 26, 2021

Fiorentina, Maurizio Sarri ile anlaşmak üzere...La Gazzetta dello Sport ve TuttoMercatoWeb'de yer alan haberlere göre; Cesare Prandelli ile yollarını ayıran ve Beppe Iachini'yi sezon sonuna kadar geçici görevle getiren Fiorentina, rotasını Maurizio Sarri'ye çevirdi. Fiorentina cephesinden idareciler, Maurizio Sarri ile bir ön görüşme gerçekleştirdi ve bu görüşmeden olumlu sonuçla ayrıldılar. Sarri'nin de tekrar futbola geri dönmek için önemli bir proje istediği, Fiorentina'nın bu projeyi sunduğu vurgulandı.Fiorentina'nın milyarder İtalyan asıllı Amerikalı sahibi Rocco Commisso da Maurizio Sarri ile yüz yüze görüşme yapmak için 10 gün içinde Floransa'da olacak.7 milyar doların üzerinde kişisel serveti bulunan ve ABD'nin en büyük TV ağlarından birini yöneten Commisso, Maurizio Sarri'ye direkt olarak büyük bir bütçe, takım üstünde tek yetki ve 3 yıllık bir teklif sunacak. Commisso'nun Fiorentina'yı zirveye çıkarmak ve bir Şampiyonlar Ligi takımı haline getirmek istediği, Sarri'den de bunu isteyeceği kaydedildi.Rocco Commisso'nun diğer hedef ise Sarri ile birlikte Napoli'yi dönüştüren sportif direktör Cristiano Giuntoli'yi getirmek olacak. Takıma iki büyük futbol aklını kazandırmak isteyen Commisso, kulübü aldıktan sonra son 2 sezonda yaşanan istikrarsızlıkları da bu şekilde aşmak istediğinin altı çizildi.Empoli'de adını İtalya'ya duyuran ve ardından Napoli'de başarılı günler geçiren 62 yaşındaki Maurizio Sarri, 2018/19'da Chelsea'yi çalıştırdıktan sonra yollarını ayırmış ve geçen sezon Juventus'ta görev almıştı.