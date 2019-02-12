Chelsea Menajeri Maurizio Sarri için yolun sonunun yaklaştığı öne sürüldü.İngiliz basınında yer alan haberlere göre; lige iyi bir başlangıç yaptıktan sonra arka arkaya kötü sonuçlar alan ve son olarak Manchester City'e 6-0 yenildikten sonra 6. sıraya inen Chelsea'de Sarri ile oyuncuların arası kötü. Chelseali oyuncuların, sıkı ve esnek olmayan antrenmanlardan ötürü mutsuz olduğu, ayrıca taktik açısından da özgürlükleri olmadığı için Sarri'den memnun olmadığı belirtildi.Birçok oyuncunun, düzenli dakika bulamadığı için mutsuz olduğu ve bu konuda dert yandığı kaydedildi. Kulüp sahibi Roman Abramovich'in kulüp ile ilişkisini minimuma indirmesine rağmen, satış değerin düşüreceğini düşündüğü için Sarri ile yolları ayırabileceği ifade edildi.Maurizio Sarri'nin gönderilmesi halinde asistanı Gianfranco Zola'nın sezon sonuna kadar geçici olarak menajerlik yapabileceğinin altı çizildi.