Maurizio Sarri'den Mourinho açıklaması!

Premier Lig'de Manchester United ile son dakika golüyle 2-2 berabere kalan Chelsea'de teknik dirketör Maurizio Sarri, son dakikalarda çıkan olaylar için açıklamalarda bulundu.
İtalyan teknik direktör, "Saha içinde hiçbir şey görmedim. Maçtan sonra Jose ile konuştum. Anladım ki, biz hatalıyız. Ardından da Ianni ile görüştüm ve onu Mourinho'dan özür dilemeye gönderdim. Sanırım konu kapandı." sözlerini kullandı.
Jose Mourinho ise maçın ardoından Ianni'nin kendisinden özür dilediğini ve sorun kalmadığını belirtmişti.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
İtalyan teknik direktör, "Saha içinde hiçbir şey görmedim. Maçtan sonra Jose ile konuştum. Anladım ki, biz hatalıyız. Ardından da Ianni ile görüştüm ve onu Mourinho'dan özür dilemeye gönderdim. Sanırım konu kapandı." sözlerini kullandı.
Jose Mourinho ise maçın ardoından Ianni'nin kendisinden özür dilediğini ve sorun kalmadığını belirtmişti.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın