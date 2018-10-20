Maurizio Sarri'den Mourinho açıklaması!

Premier Lig'de Manchester United ile son dakika golüyle 2-2 berabere kalande teknik dirketör, son dakikalarda çıkan olaylar için açıklamalarda bulundu.İtalyan teknik direktör, "Saha içinde hiçbir şey görmedim.. Ardından da Ianni ile görüştüm ve onu Mourinho'dan özür dilemeye gönderdim. Sanırım konu kapandı." sözlerini kullandı.Jose Mourinho ise maçın ardoından Ianni'nin kendisinden özür dilediğini ve sorun kalmadığını belirtmişti.