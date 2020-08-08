Juventus'un Şampiyonlar Ligi'ne elenmesinin ardından teknik direktör Maurizio Sarri, ayrılıkla ilgili sorulara tepki gösterdi.
AYRILIK SORULARINA TEPKİ
Maurizio Sarri basın toplantısında gelen sorular üzerine "Geleceğimi gidin yönetime sorun. Üst düzey yöneticiler, tek maça göre karar vermez. Ayrıca biz harika oynadık. Geleceğimi sormak bana göre hakarettir. Bana değil, yöneticilere hakaret! Bir sözleşmem var ve buna saygı duyuyorum, siz tahrik etmeye çalışıyorsunuz" dedi.
DYBALA SORUSUNA YANITI
61 yaşındaki İtalyan teknik adam, Paulo Dybala'nın oyuna girdikten sonra sakatlanıp çıkmasıyla ilgili olarak "Dybala yeni sakatlandıktan döndü ve maçta sakatlandı. Buraya Dybala'yı oyuna almadan gelseydim, o zaman da beni yargılayacaktınız. Bu gece oynamayacaktı da ne zaman oynayacaktı? Riskti ama bu riski almak zorundaydık." yanıtını verdi.
AYRILIK SORULARINA TEPKİ
Maurizio Sarri basın toplantısında gelen sorular üzerine "Geleceğimi gidin yönetime sorun. Üst düzey yöneticiler, tek maça göre karar vermez. Ayrıca biz harika oynadık. Geleceğimi sormak bana göre hakarettir. Bana değil, yöneticilere hakaret! Bir sözleşmem var ve buna saygı duyuyorum, siz tahrik etmeye çalışıyorsunuz" dedi.
DYBALA SORUSUNA YANITI
61 yaşındaki İtalyan teknik adam, Paulo Dybala'nın oyuna girdikten sonra sakatlanıp çıkmasıyla ilgili olarak "Dybala yeni sakatlandıktan döndü ve maçta sakatlandı. Buraya Dybala'yı oyuna almadan gelseydim, o zaman da beni yargılayacaktınız. Bu gece oynamayacaktı da ne zaman oynayacaktı? Riskti ama bu riski almak zorundaydık." yanıtını verdi.