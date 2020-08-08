Maurizio Sarri: "Juventus'ta geleceğimi sorgulamak hakarettir"

Juventus Teknik Direktörü Maurizio Sarri, Şampiyonlar Ligi'ne veda etmelerinin ardından konuştu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
Maurizio Sarri: 'Juventus'ta geleceğimi sorgulamak hakarettir'
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08 Ağustos 2020 01:32
Juventus'un Şampiyonlar Ligi'ne elenmesinin ardından teknik direktör Maurizio Sarri, ayrılıkla ilgili sorulara tepki gösterdi.

AYRILIK SORULARINA TEPKİ

Maurizio Sarri basın toplantısında gelen sorular üzerine "Geleceğimi gidin yönetime sorun. Üst düzey yöneticiler, tek maça göre karar vermez. Ayrıca biz harika oynadık. Geleceğimi sormak bana göre hakarettir. Bana değil, yöneticilere hakaret! Bir sözleşmem var ve buna saygı duyuyorum, siz tahrik etmeye çalışıyorsunuz" dedi.

DYBALA SORUSUNA YANITI

61 yaşındaki İtalyan teknik adam, Paulo Dybala'nın oyuna girdikten sonra sakatlanıp çıkmasıyla ilgili olarak "Dybala yeni sakatlandıktan döndü ve maçta sakatlandı. Buraya Dybala'yı oyuna almadan gelseydim, o zaman da beni yargılayacaktınız. Bu gece oynamayacaktı da ne zaman oynayacaktı? Riskti ama bu riski almak zorundaydık." yanıtını verdi.




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