Juventus'un Şampiyonlar Ligi'ne elenmesinin ardından teknik direktör, ayrılıkla ilgili sorulara tepki gösterdi.Maurizio Sarri basın toplantısında gelen sorular üzerine "Geleceğimi gidin yönetime sorun. Üst düzey yöneticiler, tek maça göre karar vermez. Ayrıca biz harika oynadık. Geleceğimi sormak bana göre hakarettir. Bana değil, yöneticilere hakaret! Bir sözleşmem var ve buna saygı duyuyorum, siz tahrik etmeye çalışıyorsunuz" dedi.61 yaşındaki İtalyan teknik adam, Paulo Dybala'nın oyuna girdikten sonra sakatlanıp çıkmasıyla ilgili olarak "Dybala yeni sakatlandıktan döndü ve maçta sakatlandı. Buraya Dybala'yı oyuna almadan gelseydim, o zaman da beni yargılayacaktınız. Bu gece oynamayacaktı da ne zaman oynayacaktı? Riskti ama bu riski almak zorundaydık." yanıtını verdi.