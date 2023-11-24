Maurizio Sarri: 'İngiltere'den, İtalya'ya gelmem hataydı'

Lazio ile sezona istediği gibi başlayamayan ancak son dönemlerde galibiyet serileri yakalayan Maurizio Sarri açıklamalarda bulundu.



Maurizio Sarri, Premier Lig'den, İtalya Serie A'ya dönmesiinin hata olduğunu söyledi.



YALNZICA 1 SEZON KALDI



Chelsea ile Avrupa Kupası kazandıktan hemen sonra ayrılıp Juventus'a dönen Maurizio Sarri yine Chelsea'de olduğu gibi Juventus'ta da bir sezon kalıp ardından Lazio'ya gitmişti.



La Repubblica'ya konuşan Maurizio Sarri, "Premier Lig'den ayrılarak yanlış bir karar verdim. İtalya'ya dönerek de büyük bir hata yaptım." ifadelerini kullandı.





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