Maurizio Sarri: "İngiltere'den, İtalya'ya gelmem hataydı"

Lazio teknik direktörü Maurizio Sarri, kendisi hakkında açıklamada bulundu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
Abone Ol
Maurizio Sarri: 'İngiltere'den, İtalya'ya gelmem hataydı'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
24 Kasım 2023 15:26
Lazio ile sezona istediği gibi başlayamayan ancak son dönemlerde galibiyet serileri yakalayan Maurizio Sarri açıklamalarda bulundu.

Maurizio Sarri, Premier Lig'den, İtalya Serie A'ya dönmesiinin hata olduğunu söyledi.

YALNZICA 1 SEZON KALDI

Chelsea ile Avrupa Kupası kazandıktan hemen sonra ayrılıp Juventus'a dönen Maurizio Sarri yine Chelsea'de olduğu gibi Juventus'ta da bir sezon kalıp ardından Lazio'ya gitmişti.

La Repubblica'ya konuşan Maurizio Sarri, "Premier Lig'den ayrılarak yanlış bir karar verdim. İtalya'ya dönerek de büyük bir hata yaptım." ifadelerini kullandı.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery