Maurizio Sarri: "Grubu lider bitirebiliriz"

Lazio Teknik Direktörü Maurizio Sarri, UEFA Avrupa Ligi'nde oynadıkları Lokomotiv Moskova karşılaşmasının ardından konuştu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Maurizio Sarri: 'Grubu lider bitirebiliriz'
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26 Kasım 2021 12:33
UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda Lokomotiv Moskova'yı 3-0'lık skorla mağlup eden Lazio'da teknik direktör Maurizio Sarri, karşılaşmanın ardından konuştu.

İtalyan teknik adam, "Gruptaki durum için bu mücadele önemliydi. Oyuncularla maçtan önce yaptığımız toplantılarda bunu konuşmuştuk. Avrupa Ligi'nde yolumuza devam etmek için, mutlaka kazanmamız gerektiğini biliyorduk." sözlerini kullandı.

Grup birinciliği için de konuşan Sarri, "Lokomotiv Moskova maçı çok zorlu bir grubun belirleyici karşılaşmasıydı. Bundan sonra lider olarak bitirip, üst tura yükselebiliriz" şeklinde konuştu.

LİDERLİK MAÇI

UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda temsilcimiz Galatasaray ile Lazio üst tura yükseldi. Grupta lideri belirleyecek müsabaka ise iki takım arasında Roma'da 9 Aralık'ta oynanacak. Grupta temsilcimiz Galatasaray'ın 11, Lazio'nun ise 8 puanı bulunuyor. Sarı-kırmızılılara liderlik için deplasmanda bir puan yeterli olacak.


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