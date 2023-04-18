Maurizio Sarri, Galatasaray'ın yıldızını istiyor!

Spor Toto Süper Lig'de zirvede yer alan Galatasaray son olarak sahasında ağırladığı Kayserispor'u 6-0 mağlup etti.



Sarı-kırmızılı takım şampiyonluk yarışını sürdürürken kadrosundaki bazı isimler de yıldızını parlatmaya devam ediyor. Bu isimlerden biri de Uruguaylı orta saha Lucas Torreira...



Aslan'ın sezon başında Arsenal'den 6 milyon euro bonservis bedeliyle renklerine bağladığı yıldız futbolcunun talipleri çoğalıyor.



Lucas Torreira özellikle İtalya Serie A ekiplerinin radarında... Bununla ilgili son iddia da İtalya'dan geldi. Il Messaggero'da yer alan habere göre Lazio Teknik Direktörü Maurizio Sarri, Uruguaylı yıldızı kadrosunda görmek istiyor.



Kulübün önümüzdeki transfer döneminde harekete geçebileceği ifade edildi. Bu sezon Galatasaray formasıyla 26 müsabakada görev alan Torreira, 1 asist yaptı. 27 yaşındaki deneyimli oyuncunun, sarı-kırmızılı kulüple olan sözleşmesi 2026 yılında sona eriyor.



LUCAS TORREIRA KİMDİR?



Lucas Torreira, 11 Şubat 1996'da Uruguay'ın Fray Bentos kentinde dünyaya geldi. Futbola Wanderers'in altyapısında başlayan Torreira, Ocak 2014'te Pescara'ya transfer oldu.



2015 yazında Sampdoria'ya 3 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olan Torreira, burada 3 sezon geçirdi. 2018'de Arsenal'e 28.65 milyon euro bonservis bedeliyle imza attı. Daha sonrasında kiralık olarak Atletico Madrid ve Fiorentina'da forma giydi.



Geçtiğimiz sezon Fiorentina'da 35 maça çıkan Torreira, 5 gol-2 asistlik performans gösterdi. 1.66'lık orta saha oyuncusu, sezon başında Galatasaray'la 2026'ya kadar sözleşme imzaladı. Torreira'nın güncel piyasa değeri ise 15 milyon euro...





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