Maurizio Sarri, Chelsea'de zaman istiyor!

UEFA Avrupa Ligi'nde Malmö'yü 2-1 mağlup edenmaç sonu menajeraçıklamalarda bulundu.Maçı değerlendiren Sarri, "Ligde 6-0 yenildikten sonra maç oynamak kolay değil. Maalesef şu an takım 90 dakika boyunca aynı konsantrasyonla oynayamıyor." dedi.İngiltere'de ilk yılını geçirdiğine dikkat çeken Sarri, "Bu sorunlar, İngiltere'de ilk yılını geçiren her teknik adamın başına geldi. Bu yüzden sorunların çözüleceğini umuyorum" ifadelerini kullandı.Avrupa Ligi'nde Napoli ile finale kadar karşılaşmak istemediğini diel getiren Maurizio Sarri, "Napoli ile oynamak istemem çünkü çok duygusal olur. Napoli-Chelsea finali olursa bundan memnniyet duyarım" şeklinde konuştu.