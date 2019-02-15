Maurizio Sarri, Chelsea'de zaman istiyor!

UEFA Avrupa Ligi'nde Malmö'yü 2-1 mağlup eden Chelsea'de maç sonu menajer Maurizio Sarri açıklamalarda bulundu.
"6-0'DAN SONRA KOLAY DEĞİL"
Maçı değerlendiren Sarri, "Ligde 6-0 yenildikten sonra maç oynamak kolay değil. Maalesef şu an takım 90 dakika boyunca aynı konsantrasyonla oynayamıyor." dedi.
"HER TEKNİK ADAM..."
İngiltere'de ilk yılını geçirdiğine dikkat çeken Sarri, "Bu sorunlar, İngiltere'de ilk yılını geçiren her teknik adamın başına geldi. Bu yüzden sorunların çözüleceğini umuyorum" ifadelerini kullandı.
"CHELSEA-NAPOLI FİNALİ İSTERİM"
Avrupa Ligi'nde Napoli ile finale kadar karşılaşmak istemediğini diel getiren Maurizio Sarri, "Napoli ile oynamak istemem çünkü çok duygusal olur. Napoli-Chelsea finali olursa bundan memnniyet duyarım" şeklinde konuştu.
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"6-0'DAN SONRA KOLAY DEĞİL"
Maçı değerlendiren Sarri, "Ligde 6-0 yenildikten sonra maç oynamak kolay değil. Maalesef şu an takım 90 dakika boyunca aynı konsantrasyonla oynayamıyor." dedi.
"HER TEKNİK ADAM..."
İngiltere'de ilk yılını geçirdiğine dikkat çeken Sarri, "Bu sorunlar, İngiltere'de ilk yılını geçiren her teknik adamın başına geldi. Bu yüzden sorunların çözüleceğini umuyorum" ifadelerini kullandı.
"CHELSEA-NAPOLI FİNALİ İSTERİM"
Avrupa Ligi'nde Napoli ile finale kadar karşılaşmak istemediğini diel getiren Maurizio Sarri, "Napoli ile oynamak istemem çünkü çok duygusal olur. Napoli-Chelsea finali olursa bundan memnniyet duyarım" şeklinde konuştu.
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