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Maurizio Sarri, Chelsea'de zaman istiyor!

Chelsea'nin menajeri Maurizio Sarri, teknik adamların Premier Lig'deki ilk yıllarında sorunlar yaşadığını ve sonraki sezonlar bunların çözüldüğüne vurgu yaptı.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Maurizio Sarri, Chelsea'de zaman istiyor!
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15 Şubat 2019 02:56
UEFA Avrupa Ligi'nde Malmö'yü 2-1 mağlup eden Chelsea'de maç sonu menajer Maurizio  Sarri açıklamalarda bulundu.

"6-0'DAN SONRA KOLAY DEĞİL"

Maçı değerlendiren Sarri, "Ligde 6-0 yenildikten sonra maç oynamak kolay değil. Maalesef şu an takım 90 dakika boyunca aynı konsantrasyonla oynayamıyor." dedi.

"HER TEKNİK ADAM..."

İngiltere'de ilk yılını geçirdiğine dikkat çeken Sarri, "Bu sorunlar, İngiltere'de ilk yılını geçiren her teknik adamın başına geldi. Bu yüzden sorunların çözüleceğini umuyorum" ifadelerini kullandı.

"CHELSEA-NAPOLI FİNALİ İSTERİM"

Avrupa Ligi'nde Napoli ile finale kadar karşılaşmak istemediğini diel getiren Maurizio Sarri, "Napoli ile oynamak istemem çünkü çok duygusal olur. Napoli-Chelsea finali olursa bundan memnniyet duyarım" şeklinde konuştu.

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