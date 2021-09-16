Maurizio Sarri: "Bence güzel oynadık"

Lazio'da teknik direktör Maurizio Sarri, Galatasaray maçı sonrasında açıklama yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Maurizio Sarri: 'Bence güzel oynadık'
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16 Eylül 2021 22:10
Lazio Teknik Direktörü Maurizio Sarri, Galatasaray'a 1-0 yenildikleri maçın sonrasında konuştu.
Karşılaşmanın ortada olduğunu söyleyen Sarri, "Yüksek tempolu bir oyun oynadık. Ne yazık ki şanssız bir gol yedik. Ortada bir oyundu ama kabul etmek lazım, kaybettik." dedi.

İyi oynadıklarını söyleyen İtalyan hoca, "Milano'da kötü bir maç oynadık. Bugün kötü oynamadık. Bence Galatasaray'ın oyununa güzel cevap verdik." ifadelerini kullandı.


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