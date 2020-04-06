Maurizio Gherardini: 'Euroleague'nin durumu Mayıs'ın başında belli olabilir'

Fenerbahçe Beko'nun CEO'su Maurizio Gherardini, yabancı basına Euroleague'nin son durumu hakkında açıklamalarda bulundu.2014 yılından beri Fenerbahçe adına çalışan Gherardini sezonun nasıl sona ereceği konusunda; "" dedi.Euroleague'de sezon 22-24 Mayıs arasında oynanacak Final Four ile sona erecekti. Euroleague'ye verilen zorunlu ara 1 ayı buldu ve yetkililere göre sezonun bitirilmesi neredeyse imkansız görünüyor.Fenerbahçe Beko Genek Menajeri Gherardini, takımı ile 2017 yılında Euroleague Şampiyonluğu'nu kazandı. 64 yaşındaki yönetici daha önce NBA'de Oklohama City Thunder ve Toronto Raptors adına çalıştı.