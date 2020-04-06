Maurizio Gherardini: "Euroleague'nin durumu Mayıs'ın başında belli olabilir"

Fenerbahçe Beko CEO'su Maurizio Gherardini, Euroleague için yaptığı açıklamada şu an için konuşmanın erken olduğunu, durumun Mayıs ayı başında belli olabileceğini belirtti.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
Maurizio Gherardini: 'Euroleague'nin durumu Mayıs'ın başında belli olabilir'
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06 Nisan 2020 16:13
Fenerbahçe Beko'nun CEO'su Maurizio Gherardini, yabancı basına Euroleague'nin son durumu hakkında açıklamalarda bulundu.

"MAYIS BAŞINDA BİLGİ SAHİBİ OLABİLİRİZ"

2014 yılından beri Fenerbahçe adına çalışan Gherardini sezonun nasıl sona ereceği konusunda; "Şu an için sezonun nasıl sona ereceği hakkında bir cevabımız yok. Sanıyorum Mayıs başında bilgi sahibi olacağız." dedi.

Euroleague'de sezon 22-24 Mayıs arasında oynanacak Final Four ile sona erecekti. Euroleague'ye verilen zorunlu ara 1 ayı buldu ve yetkililere göre sezonun bitirilmesi neredeyse imkansız görünüyor.

Fenerbahçe Beko Genek Menajeri Gherardini, takımı ile 2017 yılında Euroleague Şampiyonluğu'nu kazandı. 64 yaşındaki yönetici daha önce NBA'de Oklohama City Thunder ve Toronto Raptors adına çalıştı.

 

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