Mauricio Pochettino: "Takıma inanıyorum"

Chelsea Teknik Direktörü Mauricio Pochettino, 2-0 kazandıkları Sheffield United maçının ardından açıklama yaptı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Mauricio Pochettino: 'Takıma inanıyorum'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
17 Aralık 2023 00:09
Chelsea Teknik Direktörü Mauricio Pochettino, 2-0 kazandıkları Sheffield United maçının ardından konuştu.

Pochettino yaptığı açıklamada, "Kaybettiğimizde bile kendime güveniyorum. Oyunculara da inanıyorum. Aynı başarıyı şimdi Lig Kupası'nda da devam ettirmeliyiz." dedi.

Cole Palmer ile ilgili konuşan deneyimli çalıştırıcı, "Benim için o bir oyun kurucu, takımın tutkalı olabilecek bir oyuncu. İlk günden itibaren muazzam katkı veriyor." ifadelerini kullandı.

Nkunku'nun durumuyla ilgili ise, "Onu riske etmek istemedik. İyileşmesi için daha fazla zaman vermemiz gerekiyor." açıklamasını yaptı.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery