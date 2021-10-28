Paris Saint Germain teknik direktörü Mauricio Pochettino, takımın taktikleri hakkında konuştu ve takımının yıldız forveti Lionel Messi hakkında basına açıklamalarda bulundu



Messi'yi sağ kanatta kullanmasıyla ilgili soru yönelten basın mensubuna konuşan Pochettino, "Taktik olarak birçok varyasyonu olan temel bir sistem üzerinde çalışıyoruz. Bu, oyunculara atak ve savunma eylemlerini açıkladığımız şablondur. Oyuncuların görevleri topun nerede olduğuna bağlıdır. Hücumda oyunculara belli bir hareket özgürlüğü bırakıyoruz." yorumunda bulundu.



"Messi dünyanın en iyi oyuncusu"



Messi'nin olağanüstü futbol zekasına sahip dünyanın en iyi oyuncusu olduğunu belirten Pochettino, "Messi maça sağdan başlayabilir. Ayrıca merkezde oynayabilir ve topu oynamak için aşağı inebilir. Her pozisyonda oynayabilir. Şu anda takıma yardım etmek için olması gereken yerde oynuyor." ifadesini kullandı.



(Fotoğraf: @PSG_English)

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