Mauricio Pochettino: 'Mbappe yanımda olsun istiyorum'

Paris Saint Germain'de teknik direktör Mauricio Pochettino, Kylian Mbappe ile ilgili açıklamalarda bulundu.



Arjantinli teknik adam yaptığı açıklamada, "Mbappe'nin ayrılması beni rahatsız etmiyor. Bu tür durumlar tüm kulüplerde oluyor. Antrenörlerin buna uyum sağlaması gerekiyor." dedi.



Mbappe'nin her zaman yanında olmasını istediğini söyleyen tecrübeli teknik adam, "Ben onun şahsen hep yanımda olmasını isterim. Eğer burada tutacaksa onu bu yaz tatile götürebilirim." şeklinde konuştu.



Pochettino son olarak, "Elbette onun PSG'de kalmasını istiyorum bunu hepimiz istiyoruz ancak bu kararlar her zaman oyuncu ve kulüpler tarafından alınır." diyerek sözlerini noktaladı.



Fransız yıldız bu sezon Paris Saint Germain ile çıktığı 41 maçta 33 gol ve 18 asist yapma başarısı gösterdi.





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